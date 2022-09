Mundo ONU reúne líderes pela primeira vez desde início da guerra Esta será a primeira edição totalmente presencial desde a eclosão da pandemia de Covid-19, em 2020

A emergência climática já vinha dominando as últimas cúpulas da Organização das Nações Unidas. Nos últimos dois anos, os líderes mundiais precisaram se debruçar sobre uma pandemia que já matou mais de 6 milhões de pessoas. Agora, sem que as outras duas crises tenham ido embora, há uma guerra na Europa que acirrou ainda mais as divisões políticas globais e que lança s...