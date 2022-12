Mundo Ordem de Castillo para dissolver Congresso do Peru desrespeita Constituição; entenda o caso Dina Boluarte, que era vice de Castillo, passa a ser a primeira mulher a presidir o Peru

A tentativa de Pedro Castillo de dissolver o Congresso do Peru e, posteriormente, a destituição do agora ex-presidente levantaram dúvidas sobre a legalidade dos processos nesta quarta-feira (7). Mais cedo, o Legislativo ignorou os decretos do político e aprovou uma moção de vacância, convocando a vice, Dina Boluarte, para assumir à Presidência. Com tentativa de gol...