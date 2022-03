Mundo Papa Francisco chama posição russa na Ucrânia de 'abuso perverso de poder'

O papa Francisco voltou a condenar, nesta sexta-feira (18), as ações militares russas na Ucrânia, chamando-as de um "abuso perverso de poder". O pontífice não mencionou diretamente a Rússia, porém, seguindo uma tradição do Vaticano de buscar janelas para manter o diálogo aberto com todas as partes. "O sangue e as lágrimas das crianças, o sofrimento de mulheres e home...