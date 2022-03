Mundo Papa Francisco pede fim da guerra na Ucrânia e ajuda aos refugiados Francisco afirmou ainda que as necessidades de assistência humanitária crescem a cada hora “naquele país conturbado"

Durante o discurso de Angelus, realizado aos domingos no Vaticano, o papa Francisco pediu o fim da guerra na Ucrânia. Ao discursar na Praça de São Pedro neste domingo (6), o pontífice pediu ajuda às pessoas que estão fugindo da Ucrânia, especialmente para as mães e crianças vítimas do confronto iniciado pela Rússia. “Rios de sangue e lágrimas estão fluindo na Ucr...