Papa Francisco reza por vítimas das chuvas e inundações no Brasil

O papa Francisco expressou neste domingo (16) sua solidariedade às vítimas das inundações das últimas semanas no Brasil. Após o Angelus dominical, na praça de São Pedro, no Vaticano, ele pediu também proteção aos que conduzem salvamentos nessas situações. "Expresso minha proximidade das pessoas atingidas pelas fortes chuvas e inundações em várias regiões do Brasil...