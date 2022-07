Mundo Papa pede desculpas por ação da igreja em genocídio cultural de indígenas no Canadá Instituições religiosas foram projetadas para apagar a cultura indígena e separaram à força ao menos 150 mil crianças de suas famílias para assimilá-las a costumes ocidentais de 1880 a 1990. Também há o relato de crianças abusadas sexualmente, espancadas e deixadas com fome

Após anos de reiteradas solicitações de lideranças do Canadá, o papa Francisco fez nesta segunda-feira (25) um pedido de desculpas aos povos indígenas do país pelo papel da Igreja Católica na manutenção de internatos nos quais foram registrados casos de violência contra crianças. O pontífice disse estar envergonhado. "Sabemos como a política de assimilação, que in...