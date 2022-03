O ucraniano Alexandr Dolgopolov, ex-jogador de tênis de 33 anos, disse nesta quarta-feira (16) que aprendeu a atirar e decidiu voltar à Ucrânia para se unir às forças de defesa do país para lutar contra as tropas russas. Ele venceu três títulos do circuito ATP e chegou a estar em 13º do ranking mundial.

Durante a invasão, o ex-atleta disse que estava na Turquia com a mãe e a irmã, onde aprendeu a atirar com um ex-soldado. “Eu comecei a treinar tiro e tive muita sorte de ter sido treinado por um ex-soldado que me deu aulas. Não me tornei o Rambo em uma semana, mas estou bem confortável com as armas. Consigo acertar a cabeça em três de cinco vezes, numa distância de 25 metros, num ambiente de treino calmo", afirmou.

Dolgopolov também contou que voou até a Croácia e dirigiu em direção à Ucrânia. “Quando eu descobri que havia uns caras indo à Ucrânia a partir dos EUA, começamos a nossa viagem. Nós levamos alguns coletes à prova de balas e para o nosso exército. Voei para Zagreb (Croácia) e dirigi pela Europa até entrar na Ucrânia. Estou em Kiev”, disse. “Vou ficar em Kiev até a nossa vitória e depois disso”, completou.

Dolgopolov também publicou fotos de armas e equipamento militar em suas redes sociais. “Antes eram raquetes e cordas, agora é isso”, escreveu.