Mundo Pedra que abrigaria demônio causador de guerras aparece quebrada e assusta moradores no Japão Usuários de uma rede social levantaram a possibilidade de o caso ter relação com a invasão Russa na Ucrânia. Também foram feitas comparações com o anime Naruto, em que o personagem principal abriga o espírito de uma raposa de nove caudas

Uma pedra de uma colina no Japão que, segundo uma lenda, abrigava um demônio que seduz governantes para deixá-los doentes, causar guerras e instabilidade política, foi quebrada recentemente. Ela foi encontrada no último sábado ( 5), por uma turista que visitava o local, na cidade de Nasu. Segundo a a mitologia japonesa, a última aparição do demônio foi no século...