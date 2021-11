Mundo Portugal aprova dissolução do Parlamento, e presidente convocará eleição O parecer favorável veio nesta quarta-feira, a partir do Conselho de Estado de Portugal, órgão que reúne ex-presidentes, chefes do Legislativo e do Judiciário e representantes dos cidadãos

O Conselho de Estado de Portugal, órgão consultivo que reúne ex-presidentes, chefes do Legislativo e do Judiciário e representantes dos cidadãos, deu parecer favorável à dissolução do Parlamento após reunião na noite desta quarta (3). A aprovação do conselho é uma das etapas obrigatórias para que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa possa dissolver o Legislativo e conv...