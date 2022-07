Mundo Premiê renuncia após tentativas frustradas de salvar coalizão, e Itália terá novas eleições Com saída de Draghi, presidente dissolve Parlamento; pleito está previsto para ocorrer em 25 de setembro

Uma agitação política que vinha sendo cozinhada por meses na Itália ganhou espessura com a crise econômica intensificada pelos efeitos da Guerra da Ucrânia e entrou em ebulição total devido à proximidade das eleições legislativas, antes previstas para o primeiro semestre de 2023. O resultado desse caldeirão é o fim do governo de Mario Draghi, o ex-banqueiro que as...