Mundo Presidente da África do Sul diz que variante ômicron avança e faz apelo por vacinação Cyril Ramaphosa afirmou que os hospitais têm intensificado os preparativos para receber mais pacientes

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse, nessa segunda-feira (6), que o país começa sua quarta onda da pandemia de Covid-19 em meio aos novos casos de infecção pela variante ômicron e fez um apelo para que as pessoas se vacinem. As informações são da CNN. O sul-africano afirmou que os hospitais têm intensificado os preparativos para receber mais pacien...