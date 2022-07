Mundo Primeiro debate entre candidatos a premiê do Reino Unido tem críticas a Boris e China Rishi Sunak e Liz Truss afirmam que atual primeiro-ministro não terá cargo no novo governo

O primeiro debate direto nesta segunda-feira (25) entre Rishi Sunak e Liz Truss, candidatos a premiê no Reino Unido, foi marcado por ataques às políticas econômicas, menções à China e questionamentos sobre o papel de Boris Johnson, que anunciou sua renúncia do cargo no início do mês, no novo mandato. Em meio a relatos de que Boris não descartou um retorno políti...