Mundo Primeiro embaixador negro do Brasil enfrentou resistência na imprensa e no Itamaraty "Consideravam que ele não era capacitado para o cargo, o que gerou muitas críticas", explica Fábio Koifman, autor de uma biografia sobre Souza Dantas e professor de história da UFRRJ

Quando foi indicado em 1961 para assumir a embaixada do Brasil em Gana, Raymundo Souza Dantas se tornou o primeiro embaixador negro do Brasil, quebrando um paradigma que já durava 138 anos, desde que o Ministério das Relações Exteriores fora criado. A indicação, porém, fez dele alvo de ataques da imprensa e de setores do Itamaraty. "Consideravam que ele não era ca...