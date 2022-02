Mundo Putin ataca centro de Kiev e enfrenta resistência de forças da Ucrânia que já soma 198 mortes Batalha pela capital da Ucrânia ocorre apenas dois dias depois do começo da guerra

As forças de Vladimir Putin atacaram na madrugada deste sábado (26) o centro de Kiev. A batalha pela capital da Ucrânia ocorre apenas dois dias depois do começo da guerra com a qual o presidente russo pretende derrubar o governo e retomar o controle político sobre o vizinho. "O futuro da Ucrânia está em jogo", disse Volodimir Zelenski, o presidente ucraniano que se...