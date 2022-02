Mundo Putin diz que vai esperar para usar tropas e faz exigências Moscou pressiona Kiev a aceitar termos russos para a segurança na região; Europa e EUA reagem

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça (22) que não vai enviar imediatamente tropas para as duas autoproclamadas repúblicas russas étnicas no Donbass (leste da Ucrânia) que ele reconheceu como independentes. O movimento, que não pode ser tomado pelo valor de face dado o histórico do Kremlin no campo, visa pressionar ainda mais Kiev a aceitar termos r...