Mundo Putin reconhece repúblicas rebeldes e sugere ação militar Ato coloca a Rússia na rota de conflito com o país vizinho e o Ocidente; também foi determinado envio de tropas para apoiar separatistas

Vladimir Putin deu um passo decisivo na rota de conflito com a Ucrânia e o Ocidente ao reconhecer as áreas autônomas resultantes da guerra civil no leste do vizinho. Depois de assinar o ato, determinou o envio de tropas do Kremlin para apoiar os separatistas étnicos russos. Com isso, os arranjos que mal sustentavam o equilíbrio na região, os Acordos de...