Mundo Putin tem apoio absoluto dos russos para 'operação militar' na Ucrânia, diz Kremlin

Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov disse nesta terça-feira (29) que "todas as pesquisas de opinião mostram apoio à operação militar especial conduzida pela Rússia na Ucrânia" —operação especial é a forma como Moscou se refere à guerra. De fato, os mais recentes levantamentos conduzidos com a população local sugerem apoio à decisão de Vladimir Putin, ainda que an...