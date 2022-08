Mundo Que ganhe Lula no Brasil, diz presidente eleito da Colômbia Gustavo Petro se encontrou com jornalistas estrangeiros um dia antes de tomar posse

O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, voltou a dizer que torce pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil, em outubro próximo. O político toma posse neste domingo (7), com expectativa alta -a indicar por sua popularidade-, maioria garantida nas duas Casas do Congresso e uma festa de rua organizada para 100 mil pessoas em Bogotá. Neste sábado...