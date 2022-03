Mundo Queda de avião pode ser o pior acidente aéreo em 12 anos na China O último acidente fatal com aeronave na China foi em 2010. Na ocasião, 44 das 96 pessoas a bordo morreram após a queda de um jato regional Embraer E-190, da Henan Airlines

O acidente com um avião doméstico que caiu nesta segunda-feira (21) na China com 133 pessoas a bordo pode ser o pior dos últimos anos. Segundo informações da plataforma Aviation Safety Network, que mantém o registro de acidentes e incidentes aéreos no mundo, o último acidente fatal com aeronave na China foi em 2010. Na ocasião, 44 das 96 pessoas a bordo morreram após a...