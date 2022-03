Mundo Rússia e Ucrânia fazem novas negociações em meio a ataques em Kiev A segunda-feira começou com um ataque contra um edifício residencial em Kiev, que deixou ao menos uma pessoa morta e 12 feridos

