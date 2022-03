Mundo Rússia pede suspensão da exportação de fertilizantes

O governo da Rússia recomendou aos fabricantes de fertilizantes que suspendam suas exportações.A medida pode afetar diretamente o Brasil, grande importador desses insumos do país que invadiu a Ucrânia no dia 24. E é mais um embaraço diplomático para o governo de Jair Bolsonaro, presidente que foi à Rússia uma semana antes da guerra com a justificativa de garantir o ...