Mundo Rússia só usará armas nucleares em caso de ameaça existencial, diz Kremlin Desde invasão, há quase um mês, há registro de pelo menos 925 civis mortos e milhares de soldados de ambos os lados

Em entrevista à CNN, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a Rússia só usará armas nucleares em conflito se houver uma ameaça existencial ao país. Isso é o que diz a doutrina do emprego da bomba de 2020, assinada por Vladimir Putin, que em seu discurso do início da guerra na Ucrânia havia dito que a situação de segurança no vizinho era uma ameaça existe...