Mundo Rússia veta resolução contra si na ONU e vê Brasil subir tom contra invasão Nas últimas semanas, o Brasil vinha tentando se equilibrar entre a posição dos Estados Unidos e aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a da Rússia de Vladimir Putin

O Brasil votou a favor de uma resolução no Conselho de Segurança para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, nesta sexta (25). A medida no entanto, foi vetada pela Rússia, que tem o poder de barrar medidas por ser um dos cinco membros permanentes do CS. Assim, a resolução serviu para que os países mostrassem seu descontentamento com Moscou, mesmo que não gere a...