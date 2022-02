Mundo Rainha Elizabeth está com Covid-19 De acordo com as informações iniciais, Elizabeth está apresentando sintomas leves, como os de um resfriado, e deve manter uma agenda leve na próxima semana

A rainha Elizabeth 2ª recebeu o diagnóstico de Covid-19, informou neste domingo (20) o Palácio de Buckingham. De acordo com as informações iniciais, Elizabeth está apresentando sintomas leves, como os de um resfriado, e deve manter uma agenda leve na próxima semana. Elizabeth tem 95 anos. Ela recentemente iniciou as comemorações por 70 anos de reinado. No último dia 10, a...