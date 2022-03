Mundo Refugiados consideram brasileiros acolhedores, mas sofrem discriminação, diz pesquisa Dois maiores fatores apontados como motivadores para migrar foram a crise econômica -especialmente no caso dos venezuelanos- e perseguição política ou guerras

Refugiados que vivem no país consideram os brasileiros solidários e acolhedores, mas muitos relatam ter sofrido discriminação por sua nacionalidade ou sua raça, especialmente os que vêm de países da África, mostra uma pesquisa que avaliou a percepção e as dificuldades vividas por esses imigrantes. O levantamento, realizado pela ONG Estou Refugiado com o Instituto Qualib...