Mundo Reino Unido alerta para próximas semanas 'difíceis' com avanço de ômicron Atualmente, 10 pessoas estão internadas no Reino Unido por causa da variante

A variante ômicron do coronavírus tem se espalhado rapidamente pelo Reino Unido e deixa as autoridades de saúde em alerta com o aumento repentino de casos diários de Covid-19 no país. As informações são da CNN. "Estamos preocupados com o grande volume de indivíduos que estão sendo infectados todos os dias. Teremos quatro semanas muito difíceis pela frente com os...