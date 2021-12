Mundo Reino Unido aprova medidas contra Covid, mas expõe racha no governo de Boris Johnson O conjunto apelidado de "Plano B" prevê ações como a obrigatoriedade do uso de máscaras na maior parte dos locais fechados e a exigência do certificado de vacinação em certas ocasiões, como boates e grandes eventos, e da vacinação de profissionais da saúde

O Parlamento do Reino Unido aprovou, nesta terça-feira (14), um novo pacote de medidas para conter o coronavírus no país, mas os bastidores da votação expuseram fragilidades no governo do primeiro-ministro Boris Johnson. O conjunto apelidado de "Plano B" prevê ações como a obrigatoriedade do uso de máscaras na maior parte dos locais fechados e a exigência do cer...