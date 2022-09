Mundo Reino Unido confirma funeral da rainha Elizabeth 2ª para dia 19; veja programação Neste domingo (11), o corpo da soberana deixa o Castelo de Balmoral, na Escócia, às 10h no horário local (6h em Brasília), com destino a Edimburgo

A monarquia britânica confirmou neste sábado (10) que o funeral da rainha Elizabeth 2ª vai ocorrer no próximo dia 19, uma segunda-feira, na manhã de Londres —a partir de 7h, no horário de Brasília. A data foi declarada feriado no Reino Unido. Neste domingo (11), o corpo da soberana deixa o Castelo de Balmoral, na Escócia, às 10h no horário local (6h em Brasília), com de...