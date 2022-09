Mundo Russos acusam Ucrânia de pintar cruzes nazistas em tanques "Coluna blindada com as mais puras cruzes da Wehrmacht", escreveu o blog militar russo BMPD no dia 7 passado, numa postagem que incluía uma série de tanques ucranianos rumando a Balaklia, uma das primeiras cidadezinhas reconquistadas por Kiev no nordeste no país

A guerra ideológica embutida na invasão da Ucrânia pela Rússia ganhou mais um capítulo com a bem-sucedida contraofensiva de Kiev que retomou quase toda a região de Kharkiv neste mês. A bola da vez são as cruzes brancas que passaram a ser pintadas nos tanques e blindados usados pelos ucranianos nos ataques. Elas lembram a insígnia usada pela Wehrmacht, as Forças Armada...