Mundo Secretário da ONU critica forças de paz por mortes na República Democrática do Congo Episódio aumenta pressão de congoleses sobre Nações Unidas; protestos já deixaram 20 mortos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que ficou "indignado" com a morte de duas pessoas pelas forças de paz da organização na República Democrática do Congo. O incidente ocorreu neste domingo (31), no posto de controle de Kasindi, na fronteira com a Uganda. Segundo as Nações Unidas, militares atiraram contra as vítimas "por razões não explicadas". Outras...