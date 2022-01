Mundo Socialistas vencem eleições legislativas em Portugal Partido do primeiro-ministro António Costa ampa maioria dos votos perto do final da apuração, o que o deixou próximo de garantir maioria absoluta na Assembleia da República

O Partido Socialista, no poder desde 2015, venceu as eleições legislativas de Portugal neste domingo (30) e garantiu um resultado considerado surpreendente.Com mais de 95% dos votos apurados, a legenda do premiê António Costa conquistou quase 42% dos votos, o que o deixou perto de garantir a maioria absoluta entre os 230 deputados na Assembleia da República.Pesqu...