Mundo Suécia quer proteção da Otan enquanto pedido de entrada é analisado Após décadas de neutralidade, Suécia e Finlândia deverão pedir para entrar na Otan no próximo dia 13

O ministro da Defesa da Suécia, Peter Hulqvist, disse à TV pública SVT que a Otan deverá aumentar a presença militar em áreas próximas do país caso seja feito o pedido oficial para a adesão ao clube de defesa ocidental. Segundo ele, isso pode ser feito na forma de mais patrulhas aéreas e presença naval nas águas em torno do país, alvo frequente de atrito com os rus...