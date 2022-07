Mundo Sucessor de Boris Johnson será anunciado em 5 de setembro, diz partido britânico Colegiado dos Conservadores divulga regras para disputa por liderança que valerá cargo de premiê

Quatro dias depois da confirmação da saída de Boris Johnson do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, o Partido Conservador informou nesta segunda-feira (11) que o substituto será anunciado no dia 5 de setembro. O atual premiê permanece no cargo até a definição de seu sucessor. A escolha será feita entre dois nomes, selecionados em um processo acelerado de vot...