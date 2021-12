Mundo Supervariante da Covid-19 com combinação de Ômicron e Delta pode surgir, afirma o diretor da Moderna Com o aumento de casos de pessoas infectadas pelas variantes Ômicron e Delta ao redor do mundo, uma supervariante do vírus pode surgir caso uma pessoa se contamine ao mesmo tempo com as duas

O diretor médico da Moderna (EUA), empresa de biotecnologia, Paul Burton, alertou que a grande quantidade de infectados pelas variantes Ômicron e Delta do Covid-19 podem resultar em uma supervariante do vírus nas próximas semanas. De acordo com as informações do médico, em um encontro de parlamentares do Comitê de Ciência e Tecnologia do Reino Unido, o fenô...