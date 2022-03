Mundo Tropas russas se aproximam de maior usina nuclear da Europa, diz prefeito Mais cedo, as autoridades de Kiev afirmaram que as forças de Moscou estavam intensificando os esforços para tomar a usina, localizada no sudeste do país

O prefeito da cidade ucraniana de Energodar disse que um grande número de tropas russas está em direção à usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. A declaração foi feita no final da tarde desta quinta-feira (3), já noite na Ucrânia. Mais cedo, as autoridades de Kiev afirmaram que as forças de Moscou estavam intensificando os esforços para tomar a usina,...