Mundo Trump é investigado por espionagem nos EUA, mostra mandado de busca Ex-presidente pede doações a apoiadores e reforça imagem de perseguido

O ex-presidente dos EUA Donald Trump está sendo investigado por possíveis crimes de espionagem, obstrução de Justiça e destruição de documentos do governo. São essas as justificativas do mandado de busca executado pelo FBI, a polícia federal americana, na última segunda-feira (8) em sua casa na Flórida. Na operação, os agentes do FBI retiraram 20 caixas da casa de Trump c...