Mundo Ucrânia acusa Rússia de bombardear maternidade no sul do país Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no ataque em Mariupol, cidade estratégica sob cerco

A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear nesta quarta (9) uma maternidade e hospital infantil em Mariupol, porto no sul do país que está sob cerco, durante o cessar-fogo acertado entre os dois lados para permitir a saída de civis da cidade. Segundo o governo local, 17 mulheres e crianças ficaram feridas no ataque. As imagens disponíveis sugerem que a área ao lado d...