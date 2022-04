Mundo Ucrânia afirma que cerca de 19 mil soldados russos morreram na guerra No dia 25 de março, o exército de Vladimir Putin reconheceu que havia perdido 1.351 soldados e que outros 3.825 ficaram feridos desde o início de sua ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro

A Ucrânia divulgou nesta sexta-feira (8) que cerca de 19 mil soldados russos morreram desde o início da ofensiva no país, em 24 de fevereiro. As informações foram divulgadas através de mensagem no Telegram do Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia. "Quantos ocupantes não voltarão para casa. Perdas totais estimadas de russos...