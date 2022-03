Mundo Ucrânia divulga foto do ‘Fantasma de Kiev’ com mensagem ameaçadora: “voando pela sua alma” Piloto que teria abatido aviões russos tornou-se uma lenda desde o início da invasão à Ucrânia

Uma foto do “Fantasma de Kiev” – piloto ucraniano que teria abatido aos menos seis aviões russos durante o conflito entre os dois países -, foi publicada nesta sexta-feira (11) pelo perfil do Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia. "Olá, vilão russo, estou voando pela sua alma - Fantasma de Kiev", diz mensagem postada junto à foto do piloto pelo órgão ucraniano. A...