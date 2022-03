Mundo Ucrânia diz que perdeu contato com instalações de Tchernóbil Anteriormente, segundo as autoridades ucranianas, o contato ainda era possível por meio de emails. Mais de 200 técnicos e guardas estão presos no local e trabalham há 13 dias sob vigilância russa

A Ucrânia avisou o órgão de vigilância nuclear da ONU nesta quinta-feira (10) que perdeu o contato com as instalações de resíduos radioativos em Tchernóbil. O local está atualmente sob controle de tropas russas, que tomaram a usina nuclear da região ainda no início da invasão do país. "A Ucrânia informou à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que perdeu...