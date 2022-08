Mundo Ucrânia diz ter enfim lançado 1ª contraofensiva sobre forças da Rússia Relatos ainda são escassos e há dúvidas sobre real capacidade de Kiev de avançar

Sob grande ceticismo de observadores militares, o governo da Ucrânia afirmou ter iniciado nesta segunda (29) sua primeira contraofensiva para tentar retomar áreas no sul do país ocupadas desde março pela Rússia. Os detalhes ainda são escassos. "Nós começamos ações ofensivas em várias direções, inclusive na região de Kherson", afirmou a porta-voz do Comando Milita...