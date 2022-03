Mundo Ucrânia faz ataque inédito contra navios russos em porto ocupado na guerra Ao menos um navio de desembarque de tropas, blindados e munições, o Orsk, foi destruído no ataque e afundou nos 5 m do porto de Berdiansk, segundo a Marinha ucraniana

Em uma demonstração de vitalidade militar pouco antes de o presidente Volodimir Zelenski pedir mais ajuda militar à Otan (aliança liderada pelos EUA), a Ucrânia fez um ataque inédito com mísseis contra um porto que havia sido ocupado pela Rússia. Ao menos um navio de desembarque de tropas, blindados e munições, o Orsk, foi destruído no ataque e afundou nos 5 m do...