O governo da Ucrânia deteve nesta terça-feira (12) Viktor Medvetchuk, considerado o principal político aliado de Vladimir Putin no país. Ele é deputado e estava cotado para compor um eventual governo títere, caso a invasão russa tivesse derrubado o governo em Kiev. Ele estava foragido.

Sua proximidade com o presidente russo, que é padrinho de sua filha, é notória.Horas depois do anúncio da prisão, o serviço de segurança estatal de Kiev fez questão de distribuir uma imagem de Medvetchuk algemado, sem detalhar onde ele estava detido.

Apesar de o político e bilionário estar com um uniforme sem marcações, de origem desconhecida, não está claro se ele está sendo considerado um combatente. Sem participar de formações regulares do adversário, ele é um preso comum. No caso, um fugitivo da Justiça, já que deixou a prisão domiciliar que cumpria desde o ano passado sob acusação de traição por seu apoio aos separatistas do Donbass. Sua defesa diz que ele é um preso político e sofre perseguição.

A Convenção de Genebra determina que prisioneiros de guerra "devem ser sempre protegidos, principalmente contra todos os atos de violência ou de intimidação, contra os insultos e a curiosidade pública".