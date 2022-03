Mundo Ucrânia se diz 'pronta para solução diplomática', mas sem ceder território Chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky, Ihor Zhovkva, disse que os ucranianos podem discutir as exigências russas para um cessar-fogo, desde que receba "garantias de segurança"

Um auxiliar presidencial da presidência da Ucrânia disse que o país está pronto para encontrar uma solução diplomática para o conflito com a Rússia, mas alertou que não cederão "uma polegada" de seu território. Em entrevista à Bloomberg, o chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky, Ihor Zhovkva, disse que os ucranianos podem discutir as exigências russas...