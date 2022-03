Imagens de câmera de segurança mostraram o momento exato em que um míssil atingiu um ônibus que passava por uma rua de Kiev, capital da Ucrânia, na segunda-feira (14). O veículo explodiu, e uma bola de chamas se formou no local. Segundo a CBSNews, uma pessoa morreu.

Leia Também:

- Zelenski sinaliza ficar fora da Otan; negociação ocorre sob pressão militar russa

- Negociação entre Rússia e Ucrânia segue sem avanço; Kremlin fala em ocupar cidades

- Morre grávida atingida em Mariupol, cuja foto de resgate se tornou símbolo de ataque russo

Na filmagem é possível ver que o ônibus está parado no cruzamento quando é atingido. Uma pessoa que estava próximo ao local se assusta com a explosão e corre para o lado oposto com o auxílio de uma bengala. As imagens foram divulgadas pela Câmara Municipal de Kiev.