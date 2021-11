Mundo Variante ômicron causa sintomas leves, diz associação médica sul-africana Dores musculares e cansaço por 2 dias são características da nova variante, segundo a presidente da Associação Médica da África do Sul

Pessoas infectadas com a variante ômicrom apresentam sintomas leves, como dores musculares, cansaço e mal-estar por 1 ou 2 dias, disse a médica Angelique Coetzee, presidente da Sama (Associação Médica da África do Sul na sigla em inglês), neste sábado (27.nov.2021). A cepa identificada nesta 6ª feira (26.nov.2021), na África do Sul, também p...