Zelenski sinaliza ficar fora da Otan; negociação ocorre sob pressão militar russa

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta terça (15) que seu país precisa entender que "a porta da Otan não está aberta" para admissão, em referência à aliança militar de 30 membros comandada pelos Estados Unidos. A frase vem em meio às negociações com a Rússia para encerrar os combates no país vizinho, iniciados no dia 24 de fevereiro. Renunciar à Otan...