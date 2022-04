Mundo Zelenski vai a Butcha e chama mortes de civis de genocídio

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, foi na manhã desta segunda-feira (4) à cidade de Butcha, nos arredores de Kiev, o novo epicentro das tensões do conflito depois de centenas de corpos de civis terem sido encontrados pelas ruas e em valas comuns após a retirada de tropas russas. Cercado de seguranças e com um colete à prova de balas, Zelenski conversou com jo...