Opinião Câncer de próstata

Uirá Resende, diretor do Hospital Oncológico Hemolabor, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) A incidência do câncer de próstata aumenta em todo o mundo e já é um dos tipos de câncer mais comum em homens. O quadro tem relação não apenas com a facilidade de acesso ao exame de sangue PSA, que é a testagem por antíge...