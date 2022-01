Dia do Leitor

Muito me apraz, neste dia 7 de janeiro, escrever sobre o Dia do Leitor. A data, lembrada e homenageada no POPULAR, não existe oficialmente no calendário nacional, mas é muito relevante, e até mais importante que muitas tornadas oficiais. Conforme Monteiro Lobato: “Quem mal lê... mal ouve, mal fala, mal vê”. A leitura nos inclui, nos põe a pensar, a escolher, nos enriquece, nos melhora. Opções estão aí, disponíveis nos mais diversos meios. Em se comparando com as outras nações, estamos longe do ideal, mas essa é a triste realidade que, com a leitura, podemos mudar. E aí, conta pra gente, o que você está lendo?

Elison Bernardes

Setor Oeste – Goiânia

Rua da Divisa

Agradeço fervorosamente ao dr. Arthur Rios pelo artigo Rua da Divisa! (O POPULAR, 07/01/22). Mais esclarecedor, impossível! Sim, é um devaneio essa máxima de que “os moradores do Setor Jaó são contra a duplicação”. Balela! Quanto ao vereador que propôs emenda sobre a largura da via não poder ultrapassar 7 metros, creio que aos engenheiros cabe o parecer técnico.

Esther M Paiva Siqueira

Setor Jaó - Goiânia

Bananas

O preço praticado no mercado para a fruta foi assunto no POPULAR do dia 06 de janeiro de 2022. Segundo a reportagem “Banana está mais cara e escassa”, o período de entressafra, a alta no custo de produção e a falta de água contribuíram para a escassez do produto. Os preços da banana prata, da banana maçã e da banana marmelo apresentaram grande variação em comparação a janeiro do ano passado. Para a banana terra também foi considerável. Dentre as variedades, a banana maçã e a marmelo têm espaço no mercado goiano, pois existem plantios e oferta de frutos destas variedades ao longo do ano. A banana maçã, que atingiu R$ 140,00 a caixa de 15 kg, tem o cultivo inviabilizado em outras regiões pelo mal do panamá - Fusarium oxysporum f. sp. cubense raça 1. Já a banana marmelo, também utilizada para a produção de doces, pode ser atacada pela raça 2. Mas o alerta é para o risco de introdução do Fusarium oxysporum f. sp. cubense raça 4 tropical-Foc R4T, uma praga devastadora que ataca as outras variedades e ameaça a bananicultura em 16 países. A introdução de uma nova praga pode gerar desemprego, redução de renda para o produtor, escassez de produto e insegurança alimentar. Se o preço é de ouro, vamos proteger nosso patrimônio genético!

Juracy Rocha Braga Filho

Jardim Goiás – Goiânia